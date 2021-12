Homem é morto com tiro cabeça em Paripe

Edvan Carvalho Lima, 25 anos, foi morto na madrugada desta quinta-feira, 4, com um tiro na cabeça. O crime aconteceu dentro da casa da vítima, localizada na rua Juracy Magalhães, no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Slecom), a vítima foi morta por três homens encapuzados que chegaram atirando. Ainda segundo o órgão, Edvan teria envolvimento com o tráfico de drogas da região.

Os suspeitos fugiram logo após o crime. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

