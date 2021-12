Homem é morto com requintes de crueldade em Tancredo Neves

Um homem foi morto com requintes de crueldade no final da tarde desta quinta-feira, 29, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. A vítima, ainda não identificada, foi encontrada com a mão direita decepada por um machado; com afundamento facial, supostamente provocado por uma pedra; além de ter recebido 10 tiros pelo corpo.

Segundo informou a Polícia Civil à equipe de reportagem do Portal A TARDE nesta sexta, 30, o corpo foi encontrado por volta das 17h45, na rua Porto Alegre, na esquina com a rua Afra Dias Ferreira - localidade conhecida como "Alto do Macaco".

A polícia ainda desconhece a autoria e motivação do crime. As investigações serão conduzidas pela 2ª Delegacia de Homicídios, subordinada ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

