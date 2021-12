Homem é morto com mãos amarradas e tiros no rosto

Um homem foi morto na noite desta terça-feira, 7, por volta de 22h30, em São Marcos, em localidade conhecida como Coroado. Segundo a polícia, ele foi achado com as mãos amarradas e com tiros na cabeça e no rosto, indicando uma execução.

A vítima, que não foi identificada, chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de São Marcos, mas já chegou sem sinais vitais.

A motivação e autoria são investigadas.

adblock ativo