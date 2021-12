Homem é morto após ter casa invadida por 30 homens

Um homem foi morto a tiros após cerca de 30 homens invadirem a casa onde ele estava, na comunidade do Bate Facho, na Boca do Rio. O crime ocorreu por volta das 9h40 da noite da última terça-feira, 2.

Segundo informações da Polícia Civil, Marcelo Gomes Pereira, de 19 anos, não resistiu ao ser alvejado diversas vezes no braço e no tórax. Ele portava uma trouxa de maconha no bolso da bermuda, conforme a polícia. De acordo com a 39ª CIPM (Boca do Rio), a morte de Marcelo tem relação com a rivalidade entre traficantes da região.

