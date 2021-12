Homem é morto após tentativa de roubo em Fazenda Grande do Retiro

“Agora, você não rouba mais!”, disse um morador da Fazenda Grande do Retiro, ao ver o corpo de Rodrigo do Nascimento Teles, de 34 anos, caído na entrada da rua Ogum de Ronda – transversal da rua Melo Moraes Filho, na tarde desta quarta-feira, 22.

Ele foi executado a tiros às 14h, ao tentar roubar uma pessoa, segundo uma testemunha. Na mesma ação, um menino de 5 anos foi atingido no braço direito por uma bala perdida.

A criança foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da avenida San Martin e, depois, transferida para o Hospital Ernesto Simões Filho, no Pau Miúdo. O estado de saúde dele não foi informado.

“Desde ontem [terça-feira], ele e outro cara estavam roubando aqui na área. Hoje, eles subiram para lá – São Caetano –, depois voltaram. Acho que, quando ele desceu para dar a voz [anunciar o roubo], vieram e deram nele. Ele saiu correndo, entrou aí, caiu, levantou e caiu mais lá na frente”, narrou um morador, sem se identificar.

O outro suspeito fugiu em uma moto Honda XRE 300 preta, em direção ao final de linha do bairro e ainda não foi identificado.

Conforme um policial militar da 9ª CIPM (Pirajá), Rodrigo e o comparsa já vinham roubando na área há algum tempo e, possivelmente, estavam sendo observados. “Estavam de olho neles. Dois homens em um carro atiraram e fugiram”, contou o PM. Os dados do veículo não foram anotados, e os criminosos não foram identificados.

Tráfico

Segundo a Polícia Civil, Rodrigo tinha passagem por tráfico de drogas e era considerado líder do tráfico na localidade do Calafate, na Fazenda Grande do Retiro. Em 2014, durante a Operação Tsunami, agentes do Departamento de Narcóticos desarticularam a quadrilha comandada por ele e prenderam dez integrantes.

À época, Rodrigo estava na Penitenciária Lemos de Brito, em Mata Escura, e teve o mandado de prisão cumprido dentro do sistema prisional, de onde dava ordens aos comparsas.

Nesta quarta, durante o levantamento cadavérico, o cunhado dele disse que, atualmente, ele trabalhava com instalação de câmeras.

