Homem é morto após tentar executar dona de lanchonete na Mouraria

Dois bandidos tentaram assassinar a dona de uma lanchonete no bairro de Nazaré, em Salvador, mas a ação foi frustrada por um terceiro homem que atirou contra eles. Um dos criminosos foi baleado e morreu. O outro comparsa conseguiu fugir.

O caso aconteceu na noite desta noite desta quinta-feira, 15, na rua do Paraíso, na região da Mouraria, por volta das 23h.

Segundo a Polícia Militar, quando as guarnições chegaram no local do crime encontraram Pablo Santos de Oliveira, 19 anos, atingido pelos disparos. Ele foi levado na viatura para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, onde morreu.

A empresária, que não teve o nome relevado, também foi socorrida pelos policiais. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Informações preliminares dão conta de que ela foi atingida por quatro tiros.

À polícia, testemunhas informaram que o homem que fez os disparos contra dos criminosos tinha passado em um carro no momento que os suspeitos estavam tentando matar a dona da loja Açaí do Monstro. O suspeito que fugiu e o que atirou ainda não foram identificados.

