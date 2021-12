Homem é morto após tentar assaltar pessoas em ponto de ônibus

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi morto a tiros no início da tarde deste sábado, 19, na Rótula do Abacaxi, depois de supostamente tentar assaltar pessoas que aguardavam transporte em um ponto de ônibus na localidade.

De acordo com a polícia, uma equipe da Polícia Militar foi ao local, isolou a área e solicitou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que passava pela região, para prestar socorro ao suspeito. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu ao ferimento e morreu na unidade.

