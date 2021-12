Homem é morto após discutir com vizinho em Nova Sussuarana

Uma briga entre dois vizinhos terminou com a morte de um deles na madrugada desta sexta-feira, 22, na Avenida Paulo César, em Nova Sussuarana. O pintor Rubens da Silva Santos, 23 anos, teve a casa invadida e foi assassinado com três tiros à queima-roupa, enquanto dormia no sofá da sala. Segundo a Central de Polícia, os disparos foram na cabeça e braço.

Um homem de prenome Henrique e outro ainda não identificado são os suspeitos do crime, conforme relatos de testemunhas. "Dizem que Rubens pediu uma quentinha e o vizinho não deu. Aí Rubens o agrediu. Mas há controvérsias, porque Rubens pegou a janta em casa. Ele estava com o prato na mão", afirmou um familiar, sob anonimato.

A briga ocorreu embaixo de uma árvore, onde Rubens bebia e comia o alimento que pegou em casa. A árvore fica quase em frente à residência onde ele morava com a família. Há relatos de que Henrique também bebia antes da discussão.

Durante a briga, Rubens feriu o braço de Henrique com um pedaço de madeira. E, por causa disso, Henrique ameaçou matá-lo. Ele foi a uma unidade de saúde cuidar do ferimento e, na volta cometeu o crime.

Acordado para morrer

Familiares de Rubens tentaram impedir a entrada de Henrique na casa. Segundo uma testemunha, a confusão atraiu parentes de Henrique. Dois deles o ajudaram a entrar na residência para agredir a vítima, que dormia no sofá da sala.

"Eles queriam acordar Rubens para matá-lo acordado. Deram uma 'bicuda', mas ele não acordou. Depois deram um murro no rosto, ele abriu o olho e foi baleado", contou a testemunha. "Henrique foi chamar um cara para matar Rubens. Ele estava com a arma, quando invadiu a casa, mas depois deu para esse cara atirar".

Comemorou o crime

Rubens morreu no local. Familiares e moradores disseram não conhecer o homem que atirou nele. Após o crime, Henrique vangloriou-se do feito da laje da casa onde mora.

"Tirou sangue meu, matei mesmo", repetia ele, conforme relatos. A mãe de Rubens respondeu à provocação. "Você matou meu filho. Vou orar por você". Ela não quis falar com a reportagem.

Testemunhas disseram que Henrique estaria em casa na hora do levantamento cadavérico e fugiu durante a manhã. O enterro de Rubens foi realizado nesta sexta, 22, no Cemitério Municipal de Brotas.

O Departamento de Homicídios investiga o caso. A assessoria da Polícia Civil foi procurada, mas não atendeu as ligações.

