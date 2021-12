Homem é morto após briga em casa de show em Patamares

Um homem morreu após uma briga dentro da casa de shows Coliseu do Forró, em Patamares, na madrugada deste sábado, 3. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Marcelo Tosta dos Santos, 37 anos, discutia com um homem durante o evento, quando o suspeito sacou a arma e efetuou diversos disparos.

Tosta foi atingido e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. Já o agressor fugiu em um veículo Celta verde. O crime aconteceu por volta das 3h durante a apresentação da banda Vingadora, que ficou conhecida com o hit "Metralhadora".

Lançamento

A festa era o lançamento do novo CD do grupo Vingadora, batizado com o nome "Esquenta". O evento teve a participação de Mari Antunes, da banda Babado Novo, Lucas e Orelha, Jeanne Lima e o grupo Fit Dance.

'Esquenta' 'Esquenta'

O Coliseu do Forró lamentou, por meio de nota, a ocorrência e disse que o show contou com "uma equipe de seguranças e que, antes de entrar na casa, todos passaram por revista, seguindo protocolo adequado".

A banda Vingadora também se pronunciou dizendo que "estava no palco e foi surpreendida pela confusão". O grupo ainda pede que o fato seja investigado e "apresenta as condolências aos familiares e amigos da vítima".

adblock ativo