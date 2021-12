Homem é morto ao trocar tiros com a polícia na Paralela

Um homem ainda não identificado morreu a caminho do hospital ao se ferir trocando tiros com policiais das Rondas Especiais (Rondesp) no início da tarde desta quinta-feira, 3, na avenida Paralela. Outro homem, identificado como Rafael de Jesus Santos, de 25 anos, foi atingido e levado pelos policiais ao Hospital Roberto Santos.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), eles não acataram a voz de prisão e começaram a atirar contra os policiais da Rondesp.

