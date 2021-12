Homem é morto a tiros no Nordeste de Amaralina

Um homem foi morto no final da manhã desta quinta-feira, 13, no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Segundo a Superintendência de Telecomunicações da Polícia Civil e Militar (Stelecom), a vítima, que não foi identificada, foi baleada na rua do Eco, próxima a ladeira da Farmácia do Trabalhador, por volta das 12h.

De acordo com a Stelecom, moradores da região acionaram a polícia pelo número 190. Quando a PM chegou ao local, o homem já estava morto. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas. A investigação será feita pela Polícia Civil.

