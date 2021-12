Homem é morto a tiros no bairro do Rio Sena

Um homem foi morto a tiros na noite desta sexta-feira, 9, no bairro do Rio Sena, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 23h40, na rua Tinoco Pedreira, próximo ao colégio Paulo Mendes de Aguiar.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o rapaz, identificado como Jorge Luiz do Espirito Santo Meneses, 21 anos, foi atingindo em diversas partes do corpo.

Não há informações sobre motivação e autoria do crime, que está sendo investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP).

Outro Homicídio

Ainda na noite de sexta, outro homem foi morto a tiros no bairro do Engenho Velho de Brotas. Segundo a Stelecom, o crime aconteceu por volta das 23h02, na rua Coronel Francisco Bahia.

De acordo com o órgão, a vítima, que não teve identidade revelada, também foi atingida em diversas regiões do corpo.

Ele chegou a ser encaminhado por policiais militares para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Não há informações sobre autoria e motivação do crime, que também está sendo investigado pelo DHPP.

