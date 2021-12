Homem é morto a tiros no bairro do Arraial do Retiro

Um homem, identificado como Paulo Roberto da Silva Ribas, de 39 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, 1º, no bairro do Arraial do Retiro, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, o órgão foi acionado, via Central Integrada de Comunicação (Cicom), por volta das 20h50 para atender a ocorrência. Ao chegar no local informado, a avenida Oliveira, as equipes da 23ª CIPM encontraram a vítima já sem sinais vitais.

A área foi isolada e os policiais acionaram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc). A autoria e motivação do crime serão investigadas pela 2° DH- Central da Polícia Civil.

