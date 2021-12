Homem é morto a tiros no Alto do Cabrito

Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros, na madrugada desta sexta-feira, 6, no Alto do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. De acordo com o boletim de ocorrências da Secretaria de Segurança Pública, o crime aconteceu na Rua E, na Ladeira do Alto do Cabrito.

Segundo o Centro Integrado de Comunicação da polícia (Cicom), a morte da vítima foi registrada por volta das 01h06. O corpo foi removido por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A motivação e a autoria serão investigadas pela Polícia Civil.

adblock ativo