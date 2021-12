Homem é morto a tiros na Feira de São Joaquim

Um homem foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira, 21, na Feira de São Joaquim, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não foi identificada, foi atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo e morreu na hora.

O local do crime foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador.

Ainda não se sabe o motivo e a autoria do homicídio. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

