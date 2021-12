Homem é morto a tiros na Estrada Velha do Aeroporto

Por uma questão de minutos, policiais militares da 49ª CIPM [São Cristóvão] não conseguiram impedir um homicídio, na tarde deste domingo, 3, na Estrada Velha do Aeroporto. Os PMs faziam uma incursão no Conjunto Habitacional Antônio Conselheiro, na localidade de Vila Verde, quando flagraram quatro homens fugindo do local onde um homem havia acabado de ser executado.

Três suspeitos fugiram, mas Jadson Bahia de Amorim, 19 anos, foi capturado pelos policiais e encaminhado ao Departamento de Homicídios (DHPP), na Pituba. Alguns sacos plásticos usados para embalar drogas foi encontrado com ele. Pardo já havia sido preso, em agosto do ano passado, suspeito de tráfico de drogas.

A vítima, um homem negro, magro, alto, aperentando ter entre 26 e 30 anos, foi identificada apenas como Chiquinho. Ele tinha pelo corpo tatuagens de um palhaço, os nomes Maria e Chiquinho e Jamile, além de uma frase nas costas, a qual dizia: "Para todos os meus inimigos, carrego comigo o sorriso da morte".

Execução

No local, os moradores evitaram falar com a polícia e com a imprensa. O medo de represália por parte dos traficantes era tanto, que alguns comerciantes do conjunto habitacional se recusaram a vender água mineral para alguns policiais civis. De acordo com eles, a água havia acabado, o que não convenceu. "Se a gente não viesse, só ficaríamos sabendo quando o corpo começasse a cheirar mal. Eles [moradores] não iriam avisar", avaliou um PM.

Conforme o médico perito Ríbio Januário, do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Chiquinho foi baleado em uma das ruas do conjunto e depois foi arrastado para dentro de um imóvel abandonado, onde foi executado.

