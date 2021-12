Homem é morto a tiros na Boca do Rio; dupla foi presa pela PM

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira, 30, no na avenida Otávio Mangabeira, no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 39ª CIPM foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom) com denúncia de disparos de arma de fogo na região próxima das quadras do bairro. No local, as guarnições encontraram o corpo de um homem, que não foi identificado.

Ainda conforme o órgão, após isolar a área e acionar o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia e remoção da vítima, dois suspeitos de cometerem o crime foram encontrados durante ronda nas proximidades.

Com a dupla foi encontrado um revólver calibre 38. Os homens foram conduzidos ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram apresentados para adoção das medidas cabíveis.

A Polícia Civil será responsável pelas investigações.

adblock ativo