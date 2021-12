Homem é morto a tiros em via pública na Vasco da Gama

Hamilton Leandro Oliveira de Souza, de 29 anos, foi morto a tiros na avenida Vasco da Gama, em Salvador, na madrugada deste domingo, 8. O crime aconteceu por volta das 0h20, próximo à Perini.

De acordo Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a vítima foi atingido por dois disparos: um na cabeça e outro no ombro.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) foi encaminhada. Mas, ao chegar no local, Hamilton não tinha mais sinais vitais. Os suspeitos fugiram do local depois de realizar os disparos.

Em depoimento à polícia, familiares da vítima afirmaram que, nos últimos dias, ele estava sendo ameaçado de morte pela ex-namorada e o atual companheiro dela. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Até as 12h deste domingo, ninguém havia sido preso.

