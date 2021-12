Homem é morto a tiros em ponto de ônibus da avenida Bonocô

Um homem morreu a tiros na manhã desta quinta-feira, 19, na avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), em Salvador.

De acordo com as informações do Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar da Bahia, o crime aconteceu por volta das 7h30, em um ponto de ônibus localizado no sentido Iguatemi.

Uma guarnição da 26º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi até o local, mas já encontrou a vítima, de nome não revelado, sem vida.

A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio de Proteção à Pessoa (DHPP).

