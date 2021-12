Homem é morto a tiros em Itapuã; suspeitos estavam em motocicleta

Um homem foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira, 2, na rua da Ilha, no bairro de Itapuã, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Civil, Paulo Sérgio Silva Muniz, de 24 anos, foi a vítima dos disparos.

Conforme a Polícia Militar, uma equipe da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi acionada e encaminhada até o local do crime após uma chamada via Centro Integrado de Comunicação (Cicom). No local, o órgão confirmou a morta da vítima, que não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo informações inciais obtidas pela PC, o homem foi surpreendido por um homem, que passou pelo local em uma motocicleta. Guias de perícia e remoção do corpo foram expedidas pela equipe do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc).

A autoria e a motivação estão sendo apuradas pela 1ª DH/Atlântico.

