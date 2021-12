Homem é morto a tiros em frente a presídio no bairro de Castelo Branco

Um homem foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira, 21, no bairro de Castelo Branco, em Salvador. Segundo a Polícia Militar (PM-BA), o crime teria ocorrido próximo da penitenciária Lafayete Coutinho.

Ainda segundo as equipes, o homicídio teria ocorrido por volta das 16h50. Os agentes souberam do ocorrido através do Centro Integrado de Comunicação (Cicom), informando sobre um homem que estaria ferido naquela região.

Quando a PM chegou na localidade indicada, prestou os primeiros socorros à vítima e o encaminhou para o Hospital Eládio Lasserre, mas ele acabou não resistindo aos ferimentos. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

