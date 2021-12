Homem é morto a tiros em Cajazeiras

Um homem foi morto a tiros na noite desta quarta-feira, 7, no bairro de Cajazeiras 6. O crime aconteceu na quadra do condomínio Recanto do Luar, próximo a um posto de combustíveis.

A vítima, conhecida como Elisman, foi atingida por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local do crime, segundo informações do site Cajazeiras News.

Ainda não se sabe a motivação e autoria do crime, que serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

