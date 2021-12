Homem é morto a tiros em assalto a ônibus no Vale de Nazaré

Um homem identificado como Alexandre de Jesus Silva, 28 anos, foi morto a tiros durante um assalto a ônibus, que fazia linha Vista Alegre X Barra, na noite desta quarta-feira, 24, no Vale de Nazaré, em Salvador.

De acordo com informações da Secretária de Segurança Pública (SSP), testemunhas informaram que uma dupla teria roubado os passageiros do coletivo e atirado contra a vítima, que morreu no local.

Ainda segundo a SSP, equipes do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) buscam as imagens da câmera do veículo para tentar identificar os suspeitos. Informações sobre o crime podem ser enviadas, com total sigilo, para o disque-denúncia da SSP 3235-0000.

