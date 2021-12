Homem é morto a tiros e pedradas em ponto na Rotula do Abacaxi

Um homem foi morto a tiros e pedradas em um ponto de ônibus na Rotula do Abacaxi, em Salvador, na noite desta terça-feira, 3. O crime aconteceu por volta de 23h30 no ponto que fica ao lado do supermercado Extra, sentido avenida Bonocô.

O homem, ainda não identificado, foi atingido por tiros na cabeça, morrendo no local. Há suspeita de que a vítima teria sofrido ação de assaltantes. Ainda não há informações sobre autoria do crime.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

