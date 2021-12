Homem é morto a tiros e outro fica ferido em Periperi

Um homem morreu e outro ficou ferido, na madrugada deste domingo, 11, por volta das 00h40, no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PM), eles foram atingidos por disparos de arma de fogo, na Praça de Periperi.

Segundo a PM, os policiais foram acionados ao local e prestaram socorro às vítimas para o Hospital do Subúrbio. Um dos feridos não resistiu aos ferimentos e não há informações sobre o estado de saúde da outra vítima.

A Polícia Civil investigará o crime.

