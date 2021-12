Homem é morto a tiros dentro de lan house na Liberdade

Um homem foi morto a tiros no final da manhã desta segunda-feira, 5, no bairro da Liberdade, em Salvador. De acordo com a Central de Polícia, a vítima estava na lan house Do Mineiro na rua da Gengibirra do Meio, quando um homem à bordo de uma moto preta passou e fez os disparos. O crime aconteceu por volta de 11h50 e o corpo foi retirado do local quase 4 horas depois, às 15h15.

O rapaz, cuja identidade não foi divulgada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O crime vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

