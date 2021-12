Homem é morto a tiros dentro de carro em Campinas de Pirajá

Um homem de 27 anos foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira, 13, em Campinas de Pirajá, em Salvador. Rodrigo Silva Santa Rosa conduzia um carro vermelho quando foi perseguido por dois homens ainda não identificados, que estavam em uma motocicleta e efetuaram vários disparos contra ele.

Após ser atingido, a vítima perdeu o controle do carro e acabou colidindo em um poste. O carro não possuía restrições e passará por perícia.

Segundo informações do delegado que está no local do crime, Rodrigo era morador de Marechal Rondon. Ainda não há informações sobre a motivação do homicídio.

O corpo já foi retirado do veículo e a família da vítima está local. Quem tiver informações sobre os suspeitos pode fazer uma denúncia anônima por meio dos telefones 71 3116-0000 / 0010.

