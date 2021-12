Homem é morto a tiros dentro de bar em Itabuna

Um homem foi assassinado na noite deste domingo, 2, em um bar na rua João Ribeiro de Moraes, no bairro Pedro Jerônimo em Itabuna (a 450 quilômetros de Salvador). O crime ocorreu por volta da 19h40.

De acordo com informações do site Vermelhinho Notícias, dois homens se aproximaram da vítima identificada como Lucas Rocha e efetuaram diversos tiros contra ele, logo após os suspeitos fugiram.

Ainda segundo o site, a vítima morava no mesmo bairro onde foi morto. Lucas foi atingido por diversos tiros no rosto e morreu no local. Ele era líder de torcida da seleção do bairro Novo Fonseca.

O Departamento de Policia Técnica (DPT) foi acionado para remover o corpo do local. A Polícia Civil investiga o crime.

adblock ativo