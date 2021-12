Homem é morto a pauladas em Periperi

Um homem foi morto a pauladas no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Edson Lourenço dos Reis, 59 anos, foi golpeado na testa. Ele morreu no local.

O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 24, por volta da 0h10. O crime foi na rua Osvaldo Neves. O autor do crime e a motivação são desconhecidos.

