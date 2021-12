Homem é morto a facadas após discussão por som alto

Um homem foi morto a facadas pelo próprio vizinho no último sábado, 12, no bairro de São Caetano. O crime teria sido motivado pela altura do som que tocava na casa da vítima, Adriano Oliveira Gama, de 38 anos. Suspeita de participar do homicídio, Kele Santos Barbosa, de 33 anos, foi presa, nesta segunda-feira, 14.

De acordo com informações da Polícia Civil, o autor do crime foi o marido de Kele, Denis José dos Santos. O casal teria discutido com Adriano e a sua esposa Marileide Maria Vilela, porque se incomodou com o barulho na casa de Adriano. Durante o ataque, Marileide também acabou ferida.

Ainda segundo a polícia, essa no entanto, não teria sido a primeira briga entre os vizinhos. Eles já haviam se desentendido no natal do ano passado, pelo mesmo motivo.

Kele foi autuada por homicídio e tentativa, e encaminhada para audiência de custódia, no Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na Avenida ACM. Já Denis, está foragido e segue procurado pela polícia.

adblock ativo