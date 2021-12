Homem é morto a facadas após briga em bar no Alto de Coutos

Um homem foi morto a facadas na noite desta sexta-feira, 1°, durante uma briga dentro de um bar, no bairro de Alto de Coutos, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, Jurandilson Brito dos Santos, de 47 anos, deu entrada no Hospital do Subúrbio, com ferimentos por arma branca, porém não resistiu. Conforme o boletim da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o crime aconteceu por volta das 20h40, no estabelecimento Bar Nilzete.

O crime será investigado pela 3° Delegacia de Homicídios.

