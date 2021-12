Homem é investigado por estupro na av. Tancredo Neves

Está programada para esta quarta-feira, 18, a apresentação à imprensa de um homem investigado por estupro, preso na noite de segunda-feira, 16, na avenida Tancredo Neves após denúncia por telefone. Uma mulher violentada no início do mês disse ter reconhecido Rodrigo Lima dos Santos, 24, o Rasta, como seu agressor.

Ele é suspeito de ter roubado e estuprado a filha de um major da Polícia Militar. Segundo informações do Serviço de Investigação da 16ª Delegacia Territorial (Pituba), a vítima, de 22 anos, não teve dúvida ao reconhecer o preso, mas Rodrigo nega ter cometido os crimes.

A jovem atravessava uma passarela da avenida Tancredo Neves por volta das 6h50, quando teria sido abordada por Rodrigo e obrigada a acompanhá-lo até um matagal perto do rio Camurujipe. A vítima disse que o investigado levou seus pertences e uma quantia em dinheiro não informada.

Tinha faca

Em depoimento, a denunciante ainda contou que o agressor foi bastante violento e tinha aspecto de morador de rua, com vestes sujas, e cheirava mal. Foi com esse aspecto e portando uma faca que Rodrigo foi preso.

A polícia ficou de encaminhá-lo ao Departamento de Polícia Técnica, para exames de reconhecimento e coleta de impressões digitais, pois ele não apresentou documentos e inicialmente forneceu um nome falso. A polícia ainda pede para que possíveis vítimas compareçam à 16ª DT ou liguem para 3116-3117.

Telefonema

O coordenador do Serviço de Investigação (SI) da 16ª DT, Martinho Santana, disse que distribuiu cartões com telefones na região do crime pedindo para as pessoas ligarem caso vissem um homem com as mesmas características do estuprador.

Na noite de segunda-feira, ele recebeu uma ligação e acionou a Central de Polícia (Centel), que por sua vez passou o comunicado para PMs da 35ª CIPM (Iguatemi), que efetuaram a prisão.

