Homem é internado no HGE após ser agredido no Caminho das Árvores

Um homem com lesões pelo corpo foi encontrado na manhã deste domingo, 5, no Caminho das Árvores, em Salvador. A vítima, identificada como Rogério Gomes da Silva, foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, onde permanece internado, segundo boletim da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O estado de saúde dele é desconhecido. De acordo com a Polícia Militar, equipes da 35ª Companhia Independente foram acionados para atender um caso de agressão. Quando a equipe chegou no local encontrou a Rogério com sinais de espancamento.

Conforme informação da SSP, o homem estava desorientado sem saber o nome e onde estava. Ainda segundo o órgão, o caso é investigado pela 16ª DT (Pituba).

