Homem é internado no HGE após levar pedrada na cabeça no Farol da Barra

Um homem que não teve a identidade revelada foi internado no Hospital Geral do Estado (HGE), na noite deste domingo, 27, após se envolver em uma briga no Farol da Barra, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que é uma pessoa em situação de rua, levou uma pedrada na cabeça durante o desentendimento. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

Ainda conforme a polícia, as circunstâncias do fato, e a autoria da agressão serão investigadas pela 14° Delegacia Territorial da Barra.

adblock ativo