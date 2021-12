Homem é flagrado transportando 18 toneladas de areia sem habilitação na BR-324

Um homem foi detido transportando uma carga de 18 toneladas de areia sem habilitação, na tarde desta segunda-feira, 5, por uma equipe de policiais rodoviários federais, no KM 615 da BR-324 na altura do bairro de Águas Claras, em Salvador.

De acordo com a PRF, durante as verificações, os agentes federais identificaram que a barra estabilizadora do veículo estava quebrada. Este equipamento tem a função de manter a aderência das rodas do veículo na via, além de reduzir a inclinação da carroceria durante as curvas, e a sua falta aumenta potencialmente o risco de acidentes.

Ainda segundo o órgão, o homem que conduzia a carreta não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), fator que por lei o impede de conduzir qualquer tipo de veículo automotor. Esta situação também pode ser agravante para diversas infrações de trânsito bem como, de crimes praticados na direção de veículo, conforme previsão no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

adblock ativo