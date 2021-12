Homem é flagrado roubando jantes e pneus no Imbuí

Um funcionário da CCR Metrô foi preso na manhã desta terça-feira, 26, após roubar jantes e pneus durante a madrugada no bairro do Imbuí, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava retirando os objetos de um carro na rua Alberto Fiúza.

Após uma denúncia do crime, policiais da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (39ª CIPM) conseguiram interceptar o homem, que estava dentro de um Siena prata. Os PMs encontraram oito pneus e jantes no interior do veículo.

Segundo concessionária, o suspeito foi identificado como Luís Carlos Júnior. Em nota, a empresa disse que "cumpre rigorosamente a lei e repudia qualquer ato ilícito".

Depois de ser detido, o homem foi conduzido à 9ª Delegacia Territorial (DT) da Boca Rio e depois conduzido à Central de Flagrantes, na avenida ACM.

