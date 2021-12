Homem é flagrado com mais de 400 munições

Quatrocentos e setenta e três munições de diversos calibres, uma pistola 380, 44 porções de maconha, crack, cocaína, balança de precisão, dois rádios comunicadores, uma caderneta com anotações do tráfico, duas balaclavas e R$ 92, em espécie, foram apreendidas com Joas Santos de Jesus, de 23 anos. Ele foi preso na terça-feira, 26, na Rua Ailton Sena, no bairro de Águas Claras, em Salvador.

Material apreendido com Joas (Foto: Ascom | Polícia Civil)

De acordo com a Polícia Civil (PC), Joas já responde por tráfico de drogas e por uma tentativa de homicídio, ocorrida em janeiro de 2013, no bairro de Itapuã, contra Roberto Pereira Oliveira. Ele foi autuado novamente por tráfico e por posse e porte ilegal de arma e munições de uso restrito, pelo delegado Odair Carneiro, titular da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM).

O material apreendido já foi encaminhado à perícia. A arma será submetida ao Ibis (sistema de identificação balística), para saber se já foi utilizada em algum homicídio na região de Águas Claras. Joas foi encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na Avenida ACM.

