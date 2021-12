Homem é flagrado com drogas e 18 celulares em Santa Cruz

Suspeito de atuar como receptador de celulares roubados e de envolvimento com tráfico de drogas na região do Nordeste de Amaralina, Luiz Carlos Jesus dos Santos, de 36 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira, 7, com 18 smartphones e entorpecentes.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que policias militares das Rondas Especiais Atlântico (Rondesp) faziam ações de rotina na região do Areal, no bairro Santa Cruz, quando abordaram Luiz Carlos, que estava com sacolas.

Durante averiguação, foram encontrados com ele 18 celulares, entre eles 16 iPhones, 35 pedras de crack, seis pinos com cocaína, uma trouxa de maconha, embalagens plásticas e R$ 73 em espécie.

Luiz Carlos e o material apreendido pelos policiais seguiram para a 28ª Delegacia Territorial (DT/Nordeste de Amaralina).

