Homem é flagrado com carro roubado em Boca da Mata

Um homem foi preso em flagrante, na tarde de segunda-feira, 6, com um carro roubado, no bairro de Boca da Mata, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Civil, o veículo estava com a placa adulterada e foi encaminhado para a perícia.

Além do carro, os policiais apreenderam uma espingarda, um simulacro de arma de fogo, documentos falsos, placas adulteradas, cartões e uma balança de precisão. Os materiais foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O homem foi autuado em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador. Ele deve passar pela custódia do Tribunal de Justiça.

