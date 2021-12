Homem é flagrado com carro roubado e drogas no Arenoso

Apontado por envolvimento com o tráfico de drogas, Lucas dos Santos Gonçalves foi preso na tarde da segunda-feira, 21, com um carro roubado no bairro do Arenoso, em Salvador.

Conforme a polícia, ele foi flagrado num depósito de veículos roubados e estava em um Toyota Hilux, onde foi encontrado 70 papelotes de maconha, dois tabletes da mesma droga, um tablete de cocaína e diversos pinos de vazios.

O carro tinha restrição de roubo e estava com placa e sinais identificadores adulterados. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O material apreendido foi encaminhado à perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Lucas dos Santos segue custodiado na unidade policial, à disposição da Justiça.

adblock ativo