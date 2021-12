Homem é ferido pela mulher após briga em prédio de luxo no Alto do Itaigara

Um homem foi ferido pela mulher na tarde desta sexta-feira, 25, durante uma discussão num prédio de luxo, na região do Alto do Itaigara, em Salvador. As informações inciais davam conta que ele teria sido esfaqueado. O casal estava com Covid-19 e cumpria as medidas de isolamento.

Segundo a Polícia Militar (PM-BA), as equipes foram acionadas Centro Integrado de Comunicação (Cicom) que informavam sobre uma briga no edifício Manoel Andrade, na rua Monsenhor Eugênio Veiga. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Ao chegarem no local, os policias encontraram o homem ferido e detiveram a mulher, que foi encaminhada para a Central de Flagrantes, na av ACM. Ela ainda foi levada para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), no bairro de Brotas, e, em seguida, liberada.

Já o homem foi socorrido e seguiu para o Hospital Cardiopulmonar, na região da avenida Anita Garibaldi. Não há informações sobre o seu estado de saúde. A Polícia Civil investigará o caso.

