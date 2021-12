Homem é executado na porta de casa em Cajazeira 4

Uma dívida de drogas pode ter motivado a morte de um homem ainda não identificado, na tarde desta segunda-feira, 4, no Caminho 7, em Cajazeira 4, numa escadaria que faz divisa com o Loteamento Parque Silvio Leal, em Cajazeira 6, segundo o major Jackson Damasceno, comandante da 3ª CIPM (Cajazeiras). "Fiquei sabendo que ele era usuário de drogas e estava devendo", afirmou o major.

Populares disseram que a vítima se chamava George, era morador do bairro de São Caetano e costumava praticar crimes na região. Ele foi executado com vários tiros, às 16h, na porta de uma residência.

O delegado Líbio Otero, do Departamento de Homicídios (DHPP), não confirmou a identidade do rapaz. "Não foi encontrado nenhum documento junto ao corpo. As pessoas não falaram muito, apenas disseram que ele morava em Cajazeira 7 e estava praticando roubos na localidade. Temos que investigar", avaliou o delegado. Nenhum familiar esteve no local.

De acordo com o major, o crime foi praticado por, pelo menos, três suspeitos. "Quase a guarnição chega a tempo de impedir esse crime. Foram feitas diligências, mas eles conseguiram fugir", revelou ele.

Ainda segundo ele, a localidade onde o rapaz foi morto não favorece o trabalho da polícia. "Eles ficam numa localização privilegiada, quando a guarnição chega, eles já visualizam e foge. Fica difícil fazer rondas em algumas regiões", desabafou o comandante Jackson Damasceno.

Sem se identificar, uma testemunha revelou que os criminosos chegaram à rua através de uma ponte que liga Cajazeira 4 a Cajazeira 6. "Será que ele não viu os caras vindo de lá [Cajazeira 6]? Quem fez, queria pegar ele só, esperou todo mundo sair", analisou um morador.

Conforme ele, momentos antes do crime, o rapaz estava conversando com outras pessoas. De sábado até esta segunda, a região de Cajazeiras contabilizou três homicídios. No sábado, Jackson das Virgens Carmo, 20, foi assassinado em Cajazeira 5. Já no domingo, Anderson da Silva Lima, 23, foi morto em Cajazeira 11.Os crimes é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).

adblock ativo