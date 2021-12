Homem é executado em Cosme de Farias

Anderson Reis dos Santos, 24 anos, pode ter sido assassinado na tarde desta segunda-feira, 30, na Rua Jaguarari, em Cosme de Farias, por traficantes de drogas ligados à facção Comando ou Comissão da Paz (CP), em retaliação pela morte de um homem identificado como Poca, morto em confronto com policiais militares da 58ª CIPM (Cosme de Farias), na tarde do domingo, 29, na mesma rua.

Anderson foi executado com vários tiros na cabeça e no tórax, por volta das 12h, dentro do banheiro de casa, quando tentava se esconder de dois homens que invadiram o imóvel. Testemunhas contaram à polícia que os criminosos desconfiaram que o rapaz passou informações aos PMs durante a ação que resultou na morte de Poca, no domingo.

Outra versão aponta que Anderson teria filmado o momento em que os PMs deram socorro a Poca e depois divulgou o vídeo na internet. Segundo nota da PM, durante rondas pela rua, os policiais foram recebidos a tiros e, no revide, acertaram Poca, que morreu no Hospital Geral do Estado (HGE). Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38, 46 pedras de crack, seis papelotes de maconha e R$ 137.

