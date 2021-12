Homem é executado dentro de veículo na Estrada das Barreiras

Osmar Santos Bonfim, 24 anos, foi executado com 18 tiros na tarde desta terça-feira, 13, na Avenida Dom Avelar Brandão Vilela, em frente ao posto BR, em uma localidade conhecida como Curva da Morte, na Estrada das Barreiras.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), três homens a bordo de um veículo modelo Fox de cor preta chegaram no local atirando contra o veículo modelo Gol, cor branca, em que se encontrava Osmar.

Osmar foi atingido em várias partes do corpo e morreu no momento da execução. A motivação e autoria do crime estão sendo investigadas pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

