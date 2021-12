Homem é executado com diversos tiros no bairro de Paripe

Ricardo Ferreira de Santana, de 20 anos, foi executado com diversos tiros na madrugada deste domingo, 30, no bairro de Paripe, em Salvador. Ele foi atingido na região da cabeça, no maxilar, na perna e braço.

O crime aconteceu na avenida São Luís, nas imediações da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paripe, informou a Superintendência de Telecomunicações da Polícia Civil e Militar (Stelecom).

De acordo com a polícia, Ricardo seria usuário de drogas. A autoria e motivação do homicídio são desconhecidos. A Delegacia de Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando o caso.

