Homem é executado a tiros na Ladeira do Julião

Alex Silva do Nascimento, de 21 anos, o Zé, foi executado a tiros na tarde desta quarta-feira, 30, na Rua do Julião, no Comércio - próximo à Praça da Mãozinha, em Salvador.

Ele foi atingido diversas vezes na cabeça, tórax e braço esquerdo. Na região, ninguém soube informar as circunstância do crime e nem quantas pessoas o praticaram.

Conforme o delegado Líbio Otero, do Departamento de Homicídios (DHPP), há alguns meses, Zé sobreviveu a uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro do Aquidabã. Ele foi baleado duas vezes e ficou internado em coma, segundo confirmou uma prima dele.

Ainda de acordo com Otero, Zé era usuário de cocaína e maconha e respondia a dois inquéritos por roubo.

