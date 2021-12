Homem é executado a tiros em Pau Miúdo

Pedro Santana de Oliveira Filho, de 26 anos, foi executado com oito tiros na cabeça, pescoço e tórax na tarde deste domingo, 17, quando passava de moto, próximo ao Largo do Tamarineiro, no Pau Miúdo. Ele estava retornando para casa, na Caixa D'Água, após abastecer o veículo.

Segundo testemunhas, Pedro foi abordado por dois homens em uma moto, de dados ignorados. Na ação, Antônio Moaci Moreira da Silva Filho, 37, e Adivani Santos Chagas, 39, foram feridos de raspão por balas perdidas e levados ao Hospital Ernesto Simões Filho, no Pau Miúdo. O estado de saúde deles não foi informado.

Conforme a delegada Corina Lopes, do Departamento de Homicídios (DHPP), Pedro saiu do presídio há dois meses e estava na condicional. "A mulher dele falou que ele ficou preso um ano e oito meses por roubo", revelou a delgada, afirmando que a motivação e autoria do crime são desconhecidas.

