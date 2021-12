Homem é executado a tiros e tem corpo jogado ao mar

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi localizado boiando na praia de Tubarão, no bairro Tubarão – no Subúrbio Ferroviário –, na manhã desta quarta-feira, 18.

O cadáver foi visto por um pescador, às 10h, mas só foi resgatado por agentes do Grupamento Marítimo (Gmar), do Corpo de Bombeiros Militar, no início da tarde.

A vítima, um jovem de cor parda, magro e com altura mediana, foi morto a tiros. Segundo o perito médico Inandy Souza, do Departamento de Polícia Técnica (DPT), ele tinha duas lesões de entrada e saída na parte da frente da cabeça e na nuca.

Ainda segundo Souza, é possível que o rapaz tenha sido executado no final da madrugada desta quarta ou no início da manhã, pois o corpo ainda não estava em estado de decomposição.

Quando foi morto, o homem trajava bermuda de malha azul e camiseta preta. Ele tinha algumas tatuagens na perna direita.

“Ele não é morador daqui, não. Nunca o vi, deve ter sido morto lá na Suburbana, no Lobato, em Periperi, do lado de lá. De manhã, a maré estava vazia, aí o corpo ficou preso em um barco, quando a maré encheu, trouxe mais para cá”, contou um morador, sob anonimato.

adblock ativo