Homem é espancado e esfaqueado na Ribeira

Um homem foi espancado na noite desta terça-feira, 9, no bairro da Ribeira, na localidade conhecida como Largo da Madragoa. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a vítima, que não foi identificada, também foi esfaqueada no pescoço.

Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. A autoria e a motivação do crime são investigadas pela polícia.

