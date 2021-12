Homem é espancado após roubo na Estação Iguatemi

No começo da tarde desta segunda, 15, um homem foi espancado após furtar o celular de uma mulher na estação de transbordo na região do Iguatemi, em Salvador.

De acordo com testemunhas, após saquear o telefone da mulher, o homem foi perseguido por outros usuários da estação, que o alcançaram e agrediram. O homem foi atendido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Militar também já está no local.

As informações foram confirmadas pela Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

